Семак объяснил, почему оставил Дзюбу в запасе в матче с «Локомотивом»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему форвард Артем Дзюба начал матч четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом» в запасе.

«Дзюба был в запасе, потому что Азмун и Ерохин в этой схеме в последнее время играли очень хорошо, сделали ставку на них. Поздние замены были связаны с тем, что нам нужно было обороняться», — приводит слова специалиста «СЭ».

Встреча между «Зенитом» и «Локомотивом», прошедшая в Москве на «РЖД Арене», завершилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился Алексей Сутормин. У хозяев мяч забил Федор Смолов.

После четырех туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит», набравший десять очков, лидирует в турнирной таблице первенства. «Локомотив», в активе которого восемь баллов, располагается на четвертой строчке.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с «Уфой», а «Локомотив» примет «Краснодар».

Россия. Премьер-лига. 4-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:1

Голы: 0:1 — Сутормин, 85 (пенальти), 1:1 — Смолов, 89 (пенальти).

Удаления: нет — Кузяев, 50.

Ранее сообщалось, что бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался об отсутствии нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в матче четвертого тура чемпионата России против «железнодорожников».