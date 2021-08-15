Булыкин назвал большой потерей травму игрока «Зенита» Малкома

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался об отсутствии нападающего Артема Дзюбы в стартовом составе петербургского «Зенита» в матче против московского «Локомотива.

«Мы же не знаем и не видим, как он тренируется – может, у него какие-то проблемы. Поэтому не можем судить. Но Сергей Семак – опытный тренер, не первый год с командой и все знает. Решил, что сегодня Дзюба останется в запасе», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

Также экс-игрок поделился мнением о травме футболиста сине-бело-голубых Малкома.

«Он один из ключевых футболистов «Зенита», это большая потеря для команды. Сегодня он неплохо действовал, но получил травму, и неизвестно, к чему она приведет. Хотелось бы, чтобы она оказалась легкой, потому что он является очень хорошим футболистом и одним из ключевых в «Зените», — заявил Булыкин.

Встреча между «Зенитом» и «Локомотивом», прошедшая в Москве на «РЖД Арене», завершилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился Алексей Сутормин. У хозяев мяч забил Федор Смолов.

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов объяснил отсутствие Дзюбы в старте «Зенита».