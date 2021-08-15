Булыкин высказался о спорных моментах в матче «Локомотив» — «Зенит»

Экс-нападающий Дмитрий Булыкин поделился мнением о работе главного арбитра матча «Локомотив» — «Зенит» Сергея Карасева.

«Претензий немного, но спорные моменты были, все это видели. На повторах было видно, что кто-то должен получать вторую желтую карточку, кому-то еще можно было дать. Но в целом, судьбоносных ошибок не было. Хотя неизвестно, как бы повлияла на игру красная карточка Кузяева, если бы она была показана ему в первом тайме», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

Встреча между «Зенитом» и «Локомотивом», прошедшая в Москве на «РЖД Арене», завершилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился Алексей Сутормин. У хозяев мяч забил Федор Смолов.

В концовке первого тайма полузащитник сине-бело-голубых Далер Кузяев грубо сфолил на Жемалетдинове, однако Карасев не стал показывать футболисту вторую желтую карточку. В начале второй половины игры хавбек был удален с поля.

Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак выразил недовольство работой главного арбитра встречи с «Локомотивом».