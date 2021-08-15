«Зенит» в меньшинстве сыграл вничью с «Локомотивом» в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с московским «Локомотивом» в матче четвертого тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Москве на «РЖД Арене», завершилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился Алексей Сутормин. У хозяев мяч забил Федор Смолов.

На 50-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник сине-бело-голубых Далер Кузяев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После четырех туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит», набравший десять очков, лидирует в турнирной таблице первенства. «Локомотив», в активе которого восемь баллов, располагается на четвертой строчке.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с «Уфой», а «Локомотив» примет «Краснодар».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» и «Зенит» определились со стартовыми составами на матч четвертого тура чемпионата России.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:1

Голы: 0:1 — Сутормин, 85 (пенальти), 1:1 — Смолов, 89 (пенальти).

Удаления: нет — Кузяев, 50.