В «Уфе» грубо отреагировали на слухи о договорном матче с «Нижним Новогородом»

В «Уфе» отреагировали на слухи о том, что матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Нижнего Новгорода» имел договорной характер.

Глава пресс-службы башкирского клуба Сергей Тыртышный в сториз Instagram опубликовал видео, на котором тренер команды Николай Сафрониди показывает средний палец.

Встреча между «Уфой» и «Нижним Новгородом» завершилась со счетом 2:1 в пользу «Уфы». За команду из Башкирии забили Гамид Агаларов и Олег Иванов. В составе «Нижнего Новгорода» точным ударом отметился Акош Кечкеш.

«Нижний Новгород» набрал 7 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» поднялась на восьмое место, набрав четыре балла.

Ранее член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев раскритиковал возможную отмену лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Не понимаю, для чего это нужно и не понимаю логики футбольных функционеров. Где тогда будут играть наши ребята? У них не будет такой возможности. Отменив лимит, мы убьем сборную», — сказал Свищев.