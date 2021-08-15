Олимпийский чемпион — о победе Ашрам: чистый сговор

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников поделился мнением о победе израильтянки Линой Ашрам на Олимпиаде в соревнованиях по художественной гимнастике, передает «Спорт-Экспресс».

«Это политические игры. Сразу было понятно, что что-то произойдет. Американцы проигрывают, канадцы проигрывают, но сколько было моментов, когда давали две медали. Почему здесь нельзя было дать две медали? Наши девчонки же сильнее, это было понятно. Чистый сговор», — сказал Кожевников.

Израильская спортсменка Линой Ашрам завоевала золото Олимпиады-2020 в Токио в индивидуальном многоборье, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Дина Аверина взяла серебро (107,650). После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили.

Ранее в Израильской федерации гимнастики рассказали, почему Ашрам выиграла золото Олимпиады.