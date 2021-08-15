Дасаев назвал идиотизмом возможную отмену лимита на легионеров в РПЛ

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев высказался о возможной отмене лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Это полный идиотизм, настоящий кошмар. Я думаю так. Все эти разговоры про конкуренцию смешны. Какие конкуренты у наших игроков? Вы видели, какого уровня легионеры приезжают в РПЛ? У нас играют слишком слабые иностранцы», — передает слова Дасаева Sport24.

13 июля Российский футбольный союз (РФС) представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были разработаны при участии нидерландской компании Hypercube, которая, согласно статистике, привела к росту посещаемости матчей и увеличению конкурентной борьбы в бельгийском и голландском чемпионатах. Также Hypercube разработала новый формат Лиги чемпионов.

Ранее президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал новость о том, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) могут отменить лимит на легионеров.