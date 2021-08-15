Мостовой объяснил, почему «Зенит» не обыграет «Локомотив» в матче РПЛ

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 4 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом», передает «ВсеПроСпорт».

«У «Зенита» открытая серия из пяти побед подряд. После успеха в Суперкубке чемпион выиграл три поединка РПЛ. Зенит» еле-еле обыграл «Краснодар», это подтверждает мое мнение о том, что турнирные показатели бывают обманчивы. Игра пройдет в Москве, где чемпиону всегда нелегко. Я считаю, что пришло время терять очки», — сказал Мостовой.

Встреча состоится 15 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени. «Локомотив» не обыгрывает сине-бело-голубых с 28 сентября 2019 года. Тогда «железнодорожники» победили со счетом 1:0.

Ранее Экс-футболист московского «Спартака» и петербургского «Зенита» Максим Деменко высказался о возможной отмене лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).