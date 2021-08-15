Узбекский форвард забил за «Рому» во втором матче подряд

«Рома» в товарищеском матче одержала побед над «Раджа Касабланка» со счетом 5:0. В составе римлян один из голов забил узбекский нападающий Эльдор Шомуродов. Также за столичную команду отличились Джанлука Манчини, Генрих Мхитарян, Карлес Перес и Борха Майораль.

Напомним, до этого Шомуродов отличился за «Рому» в дебютной товарищеской игре против испанского «Бетиса».

Шомуродов в августе подписал с «Ромой» контракт до 2026 года.

В сезоне итальянской Серии А 2020/21 в составе «Дженоа» Шомуродов сыграл 31 матч, сумев отличиться восемь раз, и отдать одну голевую передачу. За сборную Узбекистана нападающий сыграл 31 матч, в которых забил 14 мячей и отдал одну результативную передачу.

За всю карьеру Шомуродов провел 246 игр, в которых ему удалось отличиться 61 раз, а также отдать 13 голевых пасов.

Эльдор выступал в Российской премьер-лиге за «Ростов» с сезона 2017/19 по сезон 2020/21. Желто-синие получили от «Дженоа» за футболиста €7,5 млн.

Ранее экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал переход узбекского форварда Элдора Шомуродова из «Дженоа» в «Рому».