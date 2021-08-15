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Олимпиада 2020

Шойгу досрочно присвоил очередные воинские звания олимпийцам из России

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу досрочно присвоил очередные воинские звания и вручил ведомственные награды 40 спортсменам, представлявшим ЦСКА на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Звания были досрочно присвоены капитану Софья Великая, старшему лейтенанту Тимуру Сафину, лейтенанту Мусе Евлоеву, лейтенанту Аделине Загидуллиной, лейтенанту Юлии Каримовой, лейтенанту Юлии Зыковой, лейтенанту Сергею Емелину и сержанту Ольге Никитиной.

Инна Дериглазова и Елена Веснина награждены медалью «За вклад в развитие международного военного сотрудничества».

Ангелина Мельникова, Анна Пракатень, Василиса Степанова, прапорщик Александр Бондарь, Анастасия Галашина, Артем Черноусов, Светлана Гомбоева, Михаил Артамонов, Татьяна Минина, Антон и Кирилл Бородачёвы, Андрей Замковой, Сергей Семенов, Ангелина Шкатова награждены медалями «За укрепление боевого содружества».

Остальные военные спортсмены были награждены ведомственными медалями.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин рассказал, какого размера призовые предусмотрены для российских спортсменов за медали на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

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Олимпиада 2020
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