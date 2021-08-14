Авербух и Арзамасова стали родителями

Бывший фигурист Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова стали родителями.

Авербух выложил в Instagram фото с младенцем.

«Счастье», — подписал он снимок.

Будущие супруги познакомились, еще когда Арзамасова была подростком и не так давно обрела всероссийскую славу благодаря исполнению роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки».

В 2011 году 16-летняя актриса приняла участие в съемках шоу «Ледниковый период», где выступала в паре с чемпионом мира в танцах на льду Максимом Стависким, а Авербух был постановщиком программ и главным организатором. После съемок телешоу девушка согласилась принять участие в ледовых спектаклях Авербуха с гастролями по всей России.

20 декабря 2021 года Авербух и Арзамасова расписались в одном из столичных загсов.

Ранее музыкальный продюсер, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская впервые показала лицо сына Арсения.

Сын Рудковской и Плющенко Арсений родился 25 сентября 2020 года.