В Госдуме раскритиковали возможную отмену лимита на легионеров в РПЛ

Член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев раскритиковал возможную отмену лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Sport24.

«Рассуждаю как спортивный менеджер и функционер — я категорически против отмены лимита. Не понимаю, для чего это нужно и не понимаю логики футбольных функционеров. Где тогда будут играть наши ребята? У них не будет такой возможности. Отменив лимит, мы убьем сборную», — сказал Свищев.

13 июля Российский футбольный союз (РФС) представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были разработаны при участии нидерландской компании Hypercube, которая, согласно статистике, привела к росту посещаемости матчей и увеличению конкурентной борьбы в бельгийском и голландском чемпионатах. Также Hypercube разработала новый формат Лиги чемпионов.