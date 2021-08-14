Семья голкипера «Тампы» Василевского раньше зарабатывала на жизнь сдачей бутылок

Хоккейный агент Дэн Мильштейн рассказал о детстве голкипера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского, передает «РБК-Спорт».

«У Василевского и его партнера по «Тампе», нападающего Никиты Кучерова, было не самое простое детство. Был период, когда семья Андрея в середине 2000-х годов зарабатывала на жизнь сдачей бутылок. Однажды Василевский сказал: «Обещаю, что вырасту и сделаю так, что больше вы никогда не будете так жить». И свое слово сдержал», — сказал Мильштейн.

Василевский был выбран «Тампой» на драфте 2012 года в первом раунде под общим 19-м номером. В НХЛ он дебютировал 16 декабря 2014 года в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии Флайерз».

Российский голкипер трижды участвовал в Матчах звезд лиги, а в 2019 году он попал в первую символическую сборную Всех звезд.

В составе «молний» он принял участие в 302 матчах и одержал 190 побед, отражая в среднем за игру 92% бросков. В сезоне-2018/19 россиянин получил награду «Везина Трофи», которая вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата.

Ранее Василевский на чемпионском параде «Тампы» надел себе на голову Кубок.