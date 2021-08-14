Медалистка Олимпиады считает Тутберидзе безумным тренером

Бронзовая медалистка Олимпийских игр в парусном спорте Стефания Елфутина поделилась мнением о тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«Этери — безумный тренер. Все, что она сделала, мне кажется, пригодилось бы не только в спорте, но и в любой другой сфере. Ей оказалось под силу поднять такую глыбу, как фигурное катание, на свои хрупкие женские плечи и перевернуть. Такой человек необходим и в бизнесе, и в государственных делах», — передает слова Елфутиной RT/

За свою тренерскую карьеру Тутберидзе подготовила олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, победительницу Игр-2018 Алину Загитову, серебряного призера чемпионата мира Элизабет Турсынбаеву, обладательницу золота первенства Европы Алену Косторную, двукратную чемпионку мира среди юниоров Александру Трусову и победительницу мирового первенства — 2021 Анну Щербакову.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка Сочи-2014 Татьяна Волосожар оценила решение титулованной спортивной пары — Евгения Тарасова и Владимир Морозов — присоединиться к группе Этери Тутберидзе.