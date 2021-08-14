Роднина о допинг-тесте триатлониста: у человека нет мозгов, уважения к спорту и стране

Депутат Государственной думы России Ирина Роднина прокомментировала положительный допинг-тест российского триатлониста Игоря Полянского.

Напомним, ранее участник Олимпийских игр — 2020 в Токио триатлонист Игорь Полянский сдал положительный допинг-тест. В пробе россиянина, взятой 21 июля на предолимпийском сборе во Владивостоке, обнаружен рекомбинантный эритропоэтин.

«Казалось бы, все уже объяснили. Но если у человека нет мозгов, уважения к спорту и своей стране...

У нас есть статья, которая наказывает за употребление допинга. Может, начнем ею пользоваться? Пока мы по этой статье не привлекли ни одного человека, хотя она существует с 2016 года.

Возможно, из-за этого случая санкции против российского спорта будут продлены. Это полнейшее неуважение», – приводит слова депутата «РБ Спорт».

Полянский имеет право запросить анализ пробы «Б» и оспорить временное отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS).