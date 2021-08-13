Юрист оценил вероятность продления дисквалификации России из-за допинга триатлониста

Спортивный юрист Артем Пацев оценил вероятность продления дисквалификации России из-за того, что триатлонист Игорь Полянский сдал положительный допинг-тест, передает «Чемпионат.com».

«Санкции наложены за то, что государство якобы вмешивалось в процесс передачи базы данных московской лаборатории, что-то меняя. А здесь конкретные дела конкретных спортсменов. Допинг вообще ни при чем. Это индивидуальное дело, оно никакого отношения к положению России в целом на антидопинговой арене, скажем так, не имеет», — сказал Пацев.

Спортсмен имеет право запросить анализ пробы «Б» и оспорить временное отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

На Олимпиаде-2020 Полянский занял 43-е место в личной гонке. Также он входил в состав эстафетной четверки команды ОКР, занявшей 14-е место. При неблагоприятном развитии дела результат команды в эстафете может быть аннулирован. В состав команды входили: братья Игорь и Дмитрий Полянские, Александра Разаренова и Анастасия Горбунова.

Ранее многократный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал положительный допинг-тест российского триатлониста Игоря Полянского.