Министр спорта пообещал «жесткие меры» пойманному на допинге российскому триатлонисту

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал положительный допинг-тест российского триатлониста Игоря Полянского.

Напомним, ранее участник Олимпийских игр — 2020 в Токио триатлонист Игорь Полянский сдал положительный допинг-тест. В пробе россиянина, взятой 21 июля на предолимпийском сборе во Владивостоке, обнаружен рекомбинантный эритропоэтин.

«Ситуация более чем тревожная. Мы немедленно связались с Федерацией триатлона России, я сегодня разговаривал с президентом федерации. Максимально жесткие меры примем, если это будет подтверждено. Такой единичный случай, к великому сожалению, является неприятным фоном к успешному выступлению нашей команды.

Если станет известно, что еще кто-то причастен к этому инциденту, то самые жесткие меры наказания будут применены. Работаем сейчас совместно. Надеюсь, что этот единичный тяжелый факт не отразится на том, что в общем делается в России. Мы активно боремся с применением допинга», — приводит слова министра ТАСС.

Также Матыцин абсолютно уверен, что в случае подтверждения — это один, исключительный случай.

Полянский имеет право запросить анализ пробы «Б» и оспорить временное отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS).