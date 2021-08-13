Журова: не понимаю, зачем спортсмену, занимающему 43-е место, так подставлять страну

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась мнением о положительном допинг-тесте российского триатлониста Игоря Полянского.

Напомним, ранее участник Олимпийских игр — 2020 в Токио триатлонист Игорь Полянский сдал положительный допинг-тест. В пробе россиянина, взятой 21 июля на предолимпийском сборе во Владивостоке, обнаружен рекомбинантный эритропоэтин.

«Конечно, если бы он занял призовое место на Играх, скандал и удар по имиджу был бы большего масштаба. Но все равно это случай недопустимый, крайне возмутительный. Я не очень понимаю, зачем спортсмену, занимающему 43-е место, так подставлять страну.

Это абсолютная безалаберность. Допускаю, что это самоуправство — сам захотел, сам сделал. Очень часто тот, кто принимает решение использовать допинг, занимается по индивидуальной программе, а не в сборной.

Перед Олимпиадой делать такие вещи — это верх глупости и безответственности. Зная, что такой жесткий контроль сейчас идет за всеми спортсменами, человек такое вытворяет… Привести аргументы, что ЭПО он получил случайно, невозможно. Поэтому наказание должно быть по всей строгости, как и для всех. Только могу удивиться, что еще есть спортсмены и тренеры, которые ничего не поняли», — приводит слова Журовой Sport24.

Также олимпийская чемпионка по конькобежному спорту добавила, что эта ситуация — повод еще раз со всеми сборными очень жестко поговорить, особенно с теми, кто на индивидуальной подготовке, чтобы потом не обижались. Когда люди берут подготовку на себя, занимаются сами, только они решают, что принимать и как заниматься. Но ответственность за их решение потом перекладывается на страну и даже на президента.

Полянский имеет право запросить анализ пробы «Б» и оспорить временное отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS).