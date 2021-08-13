«На трибунах зарубились с американцами»: чемпион ОИ рассказал, как болел за Садулаева в Токио

Олимпийский чемпион по боксу в весовой категории до 57 кг Альберт Батыргазиев рассказал, как поддерживал своего соотечественника, борца Абдулрашида Садулаева, в финале Олимпиады в Токио.

«Вышло попасть на финальную схватку Абдулрашида Садулаева. Был очень рад. Впервые посетил соревнования по вольной борьбе и сразу же — на Олимпиаде. Получил массу положительных эмоций.

А еще на трибунах конкретно зарубились с американцами. Мы поддерживали Абдулрашида, они — его оппонента. Но их оказалось намного больше — не перекричать. К чести соперников, они проявили уважение и в один момент замолчали, позволив поболеть за нашего Танка», — цитирует Батыргазиева RT.

7 августа борец в финале турнира в весовой категории до 97 кг победил чемпиона Игр-2016 в данном весе американца Кайла Снайдера и принес России 19-е золото в Токио. Также спортсмен был знаменосцем сборной на церемонии закрытия Олимпиады.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования проходили в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее многократный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о выплатах россиянам-призерам Олимпиады в Токио.