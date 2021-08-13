Стала известна возможная зарплата самого дорогого футболиста в мире

Нападающий «ПСЖ» Киллиан Мбаппе может перейти в «Реал». Мадридский клуб обещает французу зарплату в размере 25 миллионов евро за сезон. Об этом сообщает Abc.es. По информации источника, королевский клуб предложил форварду контракт на шесть лет. Если Мбаппе перейдет в «Реал» следующим летом на правах свободного агента, то получит подписной бонус в размере 40 миллионов евро.

Мбаппе является самым дорогим футболистом мира по версии портала Transfermarkt. Стоимость нападающего сборной Франции оценивается в 160 миллионов евро. Он станет свободным агентом летом 2022-го.

Ранее стало известно, что Мбаппе покинет «Пари Сент Жермен» по истечении контракта летом 2022 года. В качестве замены Мбаппе президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи хочет видеть звезду «Ювентуса» Криштиану Роналду, контракт которого также заканчивается в июне 2022.