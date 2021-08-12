Еще четыре российский легкоатлета получили право на участие в международных турнирах

Международная ассоциация легкоатлетических федераций одобрила заявки четырех российских спортсменов на участие в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов, сообщает пресс-служба организации.

Нейтральный статус получили призер чемпионатов России Вера Чалая, специализирующаяся в беге на 400 м и 400 м с барьерами, действующий победитель Пермского, Московского и Казанского марафонов, чемпион России Юрий Чечун, бегун Никита Павлов (5000 м) и метательница копья Валерия Путилина.

Комиссия по допинг-контролю согласилась с тем, что заявки четырех российских спортсменов соответствуют исключительным критериям допуска к участию в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов в 2021 году.

18 марта совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях, но для этого им необходимо получить нейтральный статус. При этом на крупных международных турнирах могут выступить не более 10 легкоатлетов из России.

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) было приостановлено осенью 2015 года, российскую организацию обязали выплатить штраф в размере $5 млн. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро могли выступить лишь отдельные российские легкоатлеты в нейтральном статуе, доказавшие, что не употребляли запрещенные препараты.

На Играх-2020 в Токио из-за ограничений смогли выступить лишь 10 российских легкоатлетов: Илья Иванюк, Михаил Акименко, Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Дарья Клишина (прыжки в длину), Сергей Шубенков (110 метров с барьерами), Илья Шкуренев (десятиборье), Эльвира Хасанова, Василий Мизинов (спортивная ходьба), Валерий Пронкин (метание молота).

Ранее бывший генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов заявил о том, что Россия согласилась и приняла наказание в легкой атлетике.