Тренер «Спартака» намерен обсудить ситуацию в клубе с Федуном

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория заявил, что хочет поговорить о ситуации в клубе с владельцем красно-белых Леонидом Федуном.

«У нас непростая ситуация со спортивным директором, с другими вопросами. Нам надо сесть с руководством и обсудить вопросы, посмотреть, чтобы у нас все было лучше», — цитирует португальца РИА «Новости».

Витория возглавил «Спартак» в мае 2021. Прежде он тренировал «Бенфику». Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Португалии (2015/16, 2016/17). Последним местом работы специалиста стал саудовский клуб «Ан-Наср», который он покинул в декабре 2020 года. Также Витория работал в португальских клубах «Фатиме», «Пасуш де Феррейре» и «Витории» из Гимараэша.

Под руководством специалиста «Спартак» потерпел четыре поражения в пяти матчах. Красно-белые дважды проиграли «Бенфике» (0:2, 0:2) в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов, а также уступили казанскому «Рубину» (0:1) и «Нижнему Новгороду» (1:2) в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее объединение фанатов столичного «Спартака» Supporters Group призвали уничтожить Telegram-канал бывшего члена совета директоров команды Заремы Салиховой.