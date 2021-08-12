Сборная России опустилась на 41-е место в рейтинге ФИФА. Об этом сообщает официальный сайт организации. В активе российской команды 1 462 очка.

Возглавляет рейтинг сборная Бельгии (1 822 очков), на второе место поднялась команда Бразилии (1 798). Франция опустилась на третью строчку (1 762). Также в пятерку входят финалисты чемпионата Европы – 2020 – Англия (1753) и Италия (1745).

23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с Валерием Карпиным до 31 декабря 2021 года, при этом предполагалось, что он будет совмещать должности в «Ростове» и национальной команде. Позже Карпин сообщил, что не будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России. Выбор сделан в пользу национальной команды.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

Ранее бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился мнением о разговоре между наставником сборной России Валерием Карпиным и форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой.