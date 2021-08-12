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Журналист Арустамян раскрыл детали поиска «Спартаком» нового спортивного директора

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Спортивный журналист Нобель Арустамян прокомментировал процесс поиска московским «Спартаком» нового спортивного директора вместо Дмитрия Попова, подавшего в отставку.

«Думаю, в сентябре, во время паузы на матчи сборных, «Спартак» найдет нового спортивного директора. Ему будет предоставлен карт-бланш. А пока, в августе, новых игроков «Спартак» приобретать не будет – зачем, кто будет вести переговоры?

На позицию сменщика Дмитрия Попова клуб рассматривает исключительно иностранца – менеджера с опытом работы в топовых европейских топ-лигах», – написал журналист в Telegram-канале.

10 августа «Спартак» уступил в Лиссабоне «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов. После первого матча с португальцами (0:2) спортивный директор клуба Дмитрий Попов объявил о своей отставке, отметив, что у него есть разногласия по работе с владельцем клуба Леонидом Федуном и что он «устал подвергаться постоянным публичным унижениям» со стороны его супруги Заремы Салиховой. Федун в ответ заявил, что Попов совершил не мужской поступок, а Зарема назвала его действия истерикой.

Ранее защитник красно-белых Николай Рассказов рассказал о влиянии событий, происходящих в клубе, на выступления команды.

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Футбол. Чемпионат России
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