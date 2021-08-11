Игрок «Спартака» Рассказов не считает красно-белых большим мировым клубом

Футболист московского «Спартака» Николай Рассказов поделился ожиданиями от выступления красно-белых в групповом этапе Лиги Европы, передает РИА «Новости».

«Посмотрим, какие команды в итоге окажутся на групповом этапе. Понятно, что мы хотим побеждать в каждом матче. Как показал уровень «Бенфики», это команда Лиги чемпионов, нам пока тяжело таким соответствовать. Сравнивать нас и «Бенфику» не стоит. Да, мы большой клуб в России, но небольшой клуб в мире», — сказал Рассказов.

10 августа «Спартак» уступил в Лиссабоне «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов.

В начале второго тайма мяч забил Жоау Мариу. Он отличился на 57 минуте. В самом конце матче Самуэль Жиго отправил мяч в собственные ворота.

4 августа столичный клуб дома уступил лиссабонской «Бенфике» (0:2) в первом отборочном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Спортивный директор клуба Дмитрий Попов объявил о своей отставке, отметив, что у него есть разногласия по работе с владельцем клуба Леонидом Федуном и что он «устал подвергаться постоянным публичным унижениям» со стороны его супруги Заремы Салиховой. Федун в ответ заявил, что Попов совершил не мужской поступок, а Зарема назвала его действия истерикой.