Комментатор «Матч ТВ» назвал убожеством новый формат еврокубков

Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов высказался об отмене правила выездного гола в еврокубках.

«Какое же убожество – еврокубковые двухраундовые противостояния без правила выездного гола. Концовки ответных матчей, которые дарили самые восхитительные сюжеты, превращаются в банальное унылое говно», — написал Шмурнов в Telegram.

С сезона-2021/2022 правило выездного гола перестало действовать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, их отборочных циклах, а также в женских и юношеских турнирах под эгидой организации.

Напомним, правило выездного гола подразумевает, что в случае ничейного счета в двухматчевом противостоянии победителем признается та команда, которая забила больше мячей на чужом поле.

Ранее журналист Дмитрий Губерниев высказался о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить правило выездного гола.

«Теперь футболисты будут больше думать об обороне. Это повлияет на зрелищность матча. На мой взгляд, все было идеально. Складывается ощущение, что футболом руководят не спортсмены. Не знаю, зачем это нужно», — сказал Губерниев.