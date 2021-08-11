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Олимпиада 2020

Латвийская судья заявила, что сестры Аверины выигрывали соревнования с потерями

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Латвийская судья по художественной гимнастике международного уровня Татьяна Никитина высказалась о результатах индивидуального многоборья на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Судья выразила удивление тем, что зрители, не имеющие представления о выставлении оценок, делают выводы о справедливости победы израильской спортсменки Линой Ашрам.

«Я не могу голословно кого-то оправдывать или обвинять. Понимаю, как это выглядит со стороны: Дина Аверина не допустила технических ошибок, а Линой Ашрам уронила ленту. Но это не означает, что Аверина должна была выиграть, так как существуют другие критерии оценки. Учитывается сложность. Система оценивания меняется регулярно», — цитирует Никитину Delfi.

Судья отметила, что потеря снаряда может стоить 0,5-0,7 балла.

«Сестры Аверины тоже выигрывали соревнования с потерями. И тогда говорили: да у них была потеря, но при этом сложность так высока, что они недосягаемы. Такие комментарии можно было встретить, например, на последних Кубках мира», — добавила Никитина.

Израильская спортсменка завоевала золото Олимпиады-2020 в Токио в индивидуальном многоборье, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650). После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили.

Ранее в США возмущение россиян поражением Авериных назвали «безосновательной конспирологией».

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Олимпиада 2020
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