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Деменко похвалил Карпина за встречу с Дзюбой

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин провел встречу с капитаном национальной команды и петербургcкого «Зенита» Артемом Дзюбой, они беседовали около двух часов. Примечательно, что между ними сохранялись конфликтные отношения со времен работы обоих в «Спартаке». Однако Карпин, очевидно, решил устранить все недопонимания на благо сборной — такое мнение выразил экс-игрок «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко.

«Прежде всего, молодец Валерий Георгиевич. Надо отдать ему должное. Как бы то ни было, он — главный тренер сборной, и он хотел личной беседы. Это его первая заслуга как тренера. Они могли бы не встречаться, поверхностно где-то поговорить на сборе. Но, думаю, он перед предстоящими играми хотел услышать непосредственно Артема, понять его внутреннее состояние — что происходит, как он видит какие-то моменты.

Думаю, что и Артем повзрослел. Да, когда-то он говорил, что не пожмет руку Валерию Георгиевичу, и сейчас это может играть против него. Вроде тогда высказался, а сейчас опять начнут обсуждать. Но, наверное, и Валерий Георгиевич сказал: Артем, надо засучить рукава и забыть ту ситуацию — ты взрослый человек, я тренер сборной. Мне нужны люди, которые придут в команду, будут моими помощниками и делать то, что я хочу видеть. Он прекрасно понимает, что Артем этой команде поддерживает ребят, создает атмосферу. Для команды сейчас самое главное — результат. Чтобы пройти на чемпионат мира. Если Артем и Валерий Георгиевич договорились на каких-то оснований, это хорошо для сборной и для самого Артема», — сказал Деменко «Газете.Ru».

Известный в прошлом футболист допустил, что Дзюба сам понимает ситуацию — по мнению Деменко, предстоящий чемпионат мира может стать для капитана «Зенита» последним. И в этой ситуации нет смысла конфликтовать с тренером сборной.

«Надо забывать все проблемы, есть только одна проблема — сборная, за которую надо играть. Тем более, для Артема это может быть последний чемпионат мира, поэтому он должен все понимать, если хочет наладить взаимоотношения с тренером. Наверное, в таком ключе проходил разговор. Возможно, поднимали неприятные моменты, может, даже высказали друг другу все недопонимания. Думаю, очень хорошо, что Валерий Георгиевич принял такое решение. Считаю, что это новая волна в какой-то степени — в наше время тренеры так бы ни с кем не разговаривали», — заключил Деменко.

Ранее блогер Василий Уткин отреагировал на встречу Карпина с Дзюбой.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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