Победившей сестер Авериных гимнастке устроили торжественную встречу в Израиле

Несколько сотен болельщиков торжественно встретили в аэропорту Тель-Авива олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике Линой Ашрам.

«Это самый невероятный опыт в моей жизни, я запомню это на всю жизнь. Хочу поблагодарить всех, кто пришел встретить нас сегодня. Большое спасибо нашим тренерам, они — огромная часть нашего успеха. Также хочу выразить благодарность медицинскому штабу, который помогал нам на Играх», — цитирует Ашрам Sport5.

Спортсменка завоевала золото Олимпиады в индивидуальном многоборье, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Российская гимнастка Дина Аверина взяла серебро (107,650).

После завершения соревнований президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили.

Ранее сообщалось, что Ашрам закрыла аккаунт в Instagram из-за травли в соцсетях.