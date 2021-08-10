Канделаки — о спорном судействе на Играх: это только разминка

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась о спорном судействе в финале личного многоборья «художниц» на Олимпиаде в Токио.

«Они ударили нас в художественной гимнастике, где в личных соревнованиях мы были сильнейшей сборной в течение 25 лет, чтобы доказать, что Россия не является непобедимой страной. Но на этой Олимпиаде стало очевидно обратное: Россия непобедима силой духа своего народа. Все это только начало. Думаю, Игры в Токио были просто разминкой. В столице Китая их мировоззрение столкнется как с американским, так и с нашим. Так что не будем расслабляться. Впереди Пекин-2022», — написала Канделаки в Twitter.

На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио российская гимнастка Дина Аверина взяла серебро в индивидуальном многоборье, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала представительница Израиля Леной Ашрам (107,800). Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100).

После соревнований Дина и многие российские специалисты выразили несогласие с поставленными оценками, а Винер-Усманова назвала судейство позором и заявила, что на Играх-2020 у международной федерации художественной гимнастики было прямое задание прервать гегемонию России.

Также во время Олимпиады иностранные атлеты и политики заявляли, что российских спортсменов не должно быть на соревнованиях из-за допинговых скандалов в стране.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон объяснил негативное отношение к российским спортсменам на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.