Агент футболиста «Нижнего Новгорода» Миладиновича раскритиковал игрока «Спартака»

Антон Синьков, агент защитника «Нижнего Новгорода» Ивана Миладиновича, раскритиковал поведение игрока московского «Спартака» Эсекьеля Понсе

Напомним, Миладинович получил страшную травму в матче против красно-белых. Он покинул поле на электрокаре после жесткого столкновения в воздухе с Понсе.

«Во всей этой истории совсем не понял поведение представителей «Народной команды» и Эсекьеля Понсе в частности. Обозначиться, поинтересоваться состоянием здоровья коллеги по цеху, извиниться в конце концов! Футбольный боженька все видит. Видимо, даже это надо решать через Зарему», — написал Синьков в Instagram.

На 49-й минуте матча, который проходил в Москве на «Открытие Арене», игроки столкнулись головами в борьбе за верховой мяч. После падения Миладинович не мог подняться с газона. У него было в кровь разбито лицо. Врачи привели игрока в сознание и увезли с поля на электромобиле.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Кирилл Гоцук и Алексей Козлов. У хозяев мяч забил Эсекьель Понсе. После трех туров Российский премьер-лиги (РПЛ) «Нижний Новгород», набравший семь очков, занимает пятое место в турнирной таблице первенства. «Спартак» с тремя баллами располагается на одиннадцатой строчке.