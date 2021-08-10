Шалимов назначен главным тренером «Урала»

Екатеринбургский «Урал» объявил о назначении Игоря Шалимова на пост главного тренера команды.

Как сообщается на официальном сайте, контракт со специалистом рассчитан на два года.

«Приветствуем Игоря Михайловича в нашей команде! Желаем побед, успехов и продуктивной работы на посту главного тренера «шмелей»!» — говорится в сообщении екатеринбургского клуба.

В качестве тренера Шалимов работал в «Краснодаре», подмосковных «Химках» и грозненском «Ахмате». После ухода из клуба из столицы Чеченский республики специалист оставался без работы.

10 августа «Урал» объявил об отставке Юрия Матвеева, который работал в команде с 2020 года. В прошлом сезоне под руководством специалиста екатеринбургский клуб занял 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

На старте нового сезона чемпионата России «Урал» потерпел поражения от «Краснодара» (0:3) и «Уфы» (0:2), а также сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (1:1).

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что не видит смысла в отмене лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).