Свищев о публикации про допинг в России: это гавканье будет длиться еще долго

Депутат Госдумы, глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев отреагировал на публикацию в норвежском издании Dagbladet под заголовком «Россия смеется над наказанием». Автор статьи пишет, что наша страна является символом обмана в мировом спорте. По мнению Свищева, такую позицию на Западе будут выдерживать еще долгое время, при этом о реальном положении дел говорят результаты наших спортсменов на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Все эти подколки и глупые статьи глупых людей — это их признание собственной беспомощности и бесполезности санкций. Они должны применяться против спортсменов, запятнавших свою честь употреблением запрещенных препаратов. Мы всецело признаем главенство кодекса WADA (Всемирного антидопингового агентства — «Газета.Ru»), который одинаково относится ко всем спортсменам, вне зависимости от их национальности, цвет кожи, вероисповедания. Поэтому если спортсмен употребляет препараты, его однозначно поймают и накажут.

Но спортсмены, которые доказали свою непричастность к этому зелью, не могут быть подвержены наказанию, санкциям и ущемлениям. А наши спортсмены, которые сейчас выступали на Олимпийских играх, были как раз под таким прессингом. Я считаю, что это именно прессинг — когда их пугают тем, что они могут не поехать на Олимпиаду, когда у них отнимают флаг, отнимают возможность говорить и мыслить на русском языке. Конечно, это не идет на помощь в подготовке к участию в Олимпийских играх. Они не должны страдать.

Наши зарубежные коллеги сейчас, конечно, бесятся. Потому что даже при этих санкциях и давлении наши ребята и девчонки все-таки показали совершенно феноменальные результаты. Да, может быть, мы не набрали столько золотых медалей, сколько нам хотелось бы. Да, мы потеряли медали в традиционных для нас видах спорта — точнее, их у нас украли. Но все же общекомандный результат — очень классный, учитывая, что количество спортсменов в легкой атлетике и других видах спорта у нас было очень ограничено. Все равно это хороший результат, который говорит о том, что спорт в Российской Федерации любят, понимают, и он развивается.

А что касается этого гавканья— оно будет происходить, судя по всему, еще долго. Никому не нужна сильная спортивная держава, никому не нужны наши успехи в экономике, в обороне и в том числе в спорте. Стабильность и социальная сторона жизни в любом государстве — это, в том числе, и спортивные результаты», — сказал Свищев «Газете.Ru».

Ранее Бывший генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), старший вице-президент фонда «Гераклион» Михаил Бутов высказался о статье в норвежском издании Dagbladet под заголовком «Россия смеется над наказанием».