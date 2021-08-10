Агент рассказал о срыве трансфера Дзюбы в «Тоттенхэм»

Футбольный агент Герман Ткаченко заявил, что бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью проявлял интерес к нападающему петербургского «Зенита» и сборной России Артему Дзюбе.

«Я разговаривал с Жозе. Они искали человека-подмену для Кейна. Как сказал мне Жозе: «Мне нужна опция на скамейке запасных для Кейна». Они искали такого игрока. Поэтому когда никого не получалось взять, ему сказали: «Возьмите Дзюбу». Жозе согласился, но в итоге не взял», — цитирует Ткаченко «Чемпионат.com».

Агент заявил, что в Европе сейчас нет абсолютного спроса на российских футболистов.

Дзюба выступает за петербургский клуб с 2015 года. В составе команды он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны и четырехкратным победителем Суперкубка России.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он принял участие во всех трех матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее Дзюба обратился к болельщикам после старта чемпионата России сезона-2021/22.