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Олимпиада 2020

Российская судья объяснила, почему Арина Аверина осталась без медали Игр-2020

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Global Look Press

Российская судья международной категории, чемпионка мира по художественной гимнастике Марина Николаева рассказала, почему россиянка Арина Аверина не смогла завоевать медаль в индивидуальном многоборье на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Она завязала небольшой тугой узел, который виден был, возможно, только ей сначала. Но по правилам, мы знаем, судьи знают, что элементы, которые потом выполнила бы гимнастка, не развязав этот узел, они не были бы засчитаны никакой из бригад. Кроме сложнейших элементов, когда любой предмет подлетает вверх, и гимнастки выполняют вращательные движения», — заявила судья в эфире программы «Время покажет».

Николаева отметила, что действие Авериной лишило ее больше чем балла.

«Наказание для Арины было справедливым? Да. Ей сняли за непригодный предмет семь десятых балла, за узелок три десятых балла, и, конечно, были еще какие-то неточности. Это объективно», — добавила Николаева.

По итогам своего выступления Арина Аверина заняла четвертое место (102,100). Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), которая в последнем выступлении уронила ленту. Дина Аверина взяла серебро (107,650).

Ранее Белорусская ассоциация гимнастики поиздевалась над Россией в связи с судейским скандалом.

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