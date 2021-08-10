Российская гимнастка Шкатова ожидала проблем на Олимпиаде после личного многоборья

Член сборной России по художественной гимнастике Ангелина Шкатова поделилась впечатлениями от выступления на Олимпийских играх в Токио, где в групповых упражнениях ей удалось завоевать серебряную медаль.

По ее словам, после неоднозначного судейства в личном многоборье, где россиянки Дина и Арина Аверины не смогли добыть золотую медаль, команда ожидала чего-то подобного и в групповых состязаниях.

«Мы понимали, что что-то будет не то, но старались на это не обращать внимания, выходить и делать все смело и уверенно, как мы можем. С Ириной Александровной мы уже общались. Она сказала, что мы молодцы, и что мы сделали все от себя зависящее. Она нас похвалила и сказала ни в коем случае не расстраиваться.

Дальше будем тренироваться и будем лучше», — передает слова гимнастки «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что аудитория Первого канала выросла в два раза во время финала по художественной гимнастике.