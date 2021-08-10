Гимнастка Дина Аверина назвала условие, при котором вернется в спорт

Серебряная призерка Олимпийских игр — 2020 по художественной гимнастике в личном многоборье Дина Аверина высказалась о своих дальнейших планах.

По ее словам, после завершения соревнований в Токио никто из членов тренерского штаба не назначал даты возобновления занятий.



«Сколько мы теперь будем отдыхать? Сколько захотим. Выбор за нами — мы пока не разговаривали по части возобновления тренировок ни с кем. Ни с Ириной Александровной Винер-Усмановой, ни с Верой Николаевной Шаталиной.

Если захотим, вернемся, если нет — значит, нет» — передает слова Авериной «СЭ».

Ранее сообщалось, что четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов опроверг факт оскорбительного заявления ассоциации художественной гимнастики Белоруссии.