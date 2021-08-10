Синхронистка Ромашина отметила роль Путина в победе на Играх

Семикратная чемпионка Олимпийских игр по синхронному плаванию Светлана Ромашина обратилась к болельщикам по возвращению из Токио.

По ее словам, все победы на прошедшей Олимпиаде были добыты исключительно для российского народа.

«Мы прошли через многое, через огонь и воду. Были трудности и на подготовительном периоде, и на самих Олимпийских играх. Но мы все прошли, все сделали. И мы единая команда, мы непобедимы, когда во главе нашей команды президент Владимир Владимирович, который безумно любит спорт и его поддерживает. Большое ему за это спасибо.

Мы безумно счастливы оказаться сегодня дома, в кругу наших друзей и родственников», — передает слова Ромашиной «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что российская гимнастка Дина Аверина отпустила ситуацию со спорным судейством на Олимпиаде в Токио.