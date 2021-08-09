Батыршина: если бы Винер-Усманова была в зале, то судьи бы так не поступили с Авериной

Серебряный призер Олимпиады-1996, пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина высказалась о скандале с оценками в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Думаю, права Ирина Александровна Винер-Усманова, которая сказала, что Россия с 2000 года не проигрывала ни одной золотой медали в художественной гимнастике – а у нас их разыгрывается два комплекта. По всей видимости, всем надоела гегемония России.

Ирины Александровны не было в Токио – но мне кажется, что если бы ее видели в зале, то судьи не смогли бы так поступить. Они по-хамски обошлись с Диной, которая идеально выполнила свои упражнения. Они минут пять-шесть высчитывали, чтобы, не дай бог, не получилось ничьей. По правилам художественной гимнастики, в случае ничейного результата, побеждает тот, кто в квалификации набрал большую сумму баллов – а это была бы Дина.

Эти несчастные 0,15 балла – мизерный отрыв. И очень быстро отклонили протест, буквально в течение 10-15 секунд, не стали даже думать», — сказала Батыршина «Газете.Ru».

Дина Аверина взяла серебро в индивидуальном многоборье, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), которая в последнем выступлении уронила ленту. Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100).

После соревнований Дина и многие российские специалисты выразили несогласие с поставленными оценками.

Ранее Дина Аверина рассказала о реакции Ирины Винер-Усмановой на судейский скандал на Играх.