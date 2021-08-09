Чемпионка Игр Донскова отреагировала на объяснение поражения сестер Авериных

Олимпийская чемпионка в групповом многоборье Ульяна Донскова отреагировала на заявление украинской судьи Лидии Виноградовой о результатах индивидуального многоборья по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Ранее украинка заявила, что преимущество израильской спортсменки Линой Ашрам связано с оценкой сложности тела.

«Конечно же, совокупная сложность исполняемых элементов может компенсировать такую грубую ошибку, как потеря предмета. Но у нашей спортсменки была очень трудная программа, поэтому сейчас все разговоры идут о том, что судейство было нечестным. У Дины программа была не легче, чем у Линой Ашрам. В любом случае, думаю, что будет пересудейство, будут в ближайшее время просматривать видеоповторы, и тогда уже мы будем больше разговаривать на эту тему», — сказала Донскова «Газете.Ru».

Российская гимнастка Дина Аверина взяла серебро в индивидуальном многоборье, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала Ашрам (107,800), которая в последнем выступлении уронила ленту. Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100).

После соревнований Дина и многие российские специалисты выразили несогласие с поставленными оценками.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о заявление украинской судьи.