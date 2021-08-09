Загидуллина — об отсутствии гимна России на ОИ: соперницы недоумевали, что это за музыка

Российская фехтовальщица Аделина Загидуллина поделилась эмоциями от концерта на Красной площади. Напомним, 8 августа, в день закрытия Олимпийских игр в Токио, на Красной площади в Москве прошел концерт, где чествовали российских олимпийцев.

«Большая радость спеть свой гимн. Нам хотелось спеть его, когда мы выиграли медали. Даже на пьедестале наши соперницы поворачивались и недоумевали, что это за музыка? Приятно было сейчас спеть всей командой гимн России.

Дальнейшие планы? Сначала надо отдохнуть, а дальше будет видно. Планы на Париж? Аппетит приходит во время еды. Сейчас хочется больше и больше. Нужно передохнуть, чтобы с новой силой приступить к своим мечтам, планам и целям», — цитирует Загидуллину «Матч ТВ».

Загидуллина вместе с Инной Дериглазовой, Ларисой Коробейниковой и Мартой Мартьяновой выиграла командное первенство на рапире на Олимпиаде-2020.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и закончилась 8 августа. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступила под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Напомним, из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда на Олимпиаде в Токио выступила под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Российская сборная заняла пятое место в медальном зачете Игр в Токио, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Ранее стало известно, что сборная России после прилета из Токио отправится на Красную площадь.