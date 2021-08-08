Российский футболист забил первый гол за «Шальке»

Российский хавбек Ярослав Михайлов, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту», провел второй матч за «Шальке» из Гельзенкирхена.

Полузащитник вышел на 70-й минуте матча Кубка Германии с «Филлингеном» (4:1) и забил четвертый гол команды.

Таким образом, 18-летнему россиянину удалось совершить результативное действие в обоих матчах за «Шальке». Ранее он ассистировал Мариусу Бюльтеру в матче второй лиги Германии против «Хольштайн Киль» (3:0).

Контракт Михайлова с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Михайлов начинал карьеру в ФК «Псков-747». В 2012 году перебрался в «Газпром»-Академию «Зенита», в составе которой выигрывал первенство Санкт-Петербурга (2019), Кубок Санкт-Петербурга (2016 и 2019) и МРО Северо-Запад (2016 и 2017). В Академии Ярослав признавался лучшим полузащитником МРО Северо-Запад (2018-2019), входил в состав символической сборной Первенства СПБ (2018-2019), признавался лучшим полузащитником «Газпром»-Академии (2019).

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» на своем поле обыграло ЦСКА (2:1) в рамках третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).