Гимнастка Арина Аверина раздумывает над завершением карьеры

Российская гимнастка Арина Аверина, занявшая четвертое место в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио, раздумывает над завершением карьеры. Об этом сообщает ТАСС.

22-летняя спортсменка заявила, что после соревнований в Японии взяла небольшую паузу.

«Неофициально, но я пока отдыхаю. А потом посмотрим», — заявила спортсменка.

Дина Аверина взяла серебро, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), которая в последнем выступлении уронила ленту. Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100).



После соревнований Дина и многие российские специалисты выразили несогласие с выставленными оценками.

Ранее украинская гимнастка Влада Никольченко, которая пропустила летние Олимпийские игры — 2020 из-за последствий перенесенного коронавируса, обратилась к Дине и Арине Авериным после индивидуального многоборья.