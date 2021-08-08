Салихова удалила свой Telegram-канал

Зарема Салихова, жена владельца футбольного клуба «Спартак-Москва» Леонида Федуна, запустила процесс по удалению своего Telegram-канала. Об этом сообщает Baza.

По информации источника, из-за наличия большого числа подписчиков, ее канал будет удален не сразу, а лишь после прохождения специальной процедуры.

Салихова в своем канале публиковала различные посты с разоблачением бывших сотрудников клуба, общалась с болельщиками, делилась мыслями об игре команды и выкладывала свои фотографии.

7 августа «Спартак» уступил «Нижнему Новгороду» со счетом 1:2. В составе победителей отличились Кирилл Гоцук и Алексей Козлов. У хозяев мяч забил Эсекьель Понсе. После трех туров РПЛ «Нижний Новгород», набравший семь очков, занимает третье место в турнирной таблице первенства. «Спартак» с тремя баллами располагается на девятой строчке.

Ранее сообщалось, что объединение фанатов столичного «Спартака» Supporters Group призвало уничтожить Telegram-канал Заремы Салиховой.