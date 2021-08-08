Игрок сборной Бразилии Дани Алвес установил рекорд Олимпийских игр, став самым возрастным победителем футбольного турнира.

7 августа бразильцы обыграли национальную команду Испании Встреча завершилась со счетом 2:1. В день финала Алвесу было 38 лет и 93 дня.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее сборная Бразилии по футболу обыграла команду Испании в финальном матче летних Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Встреча, прошедшая на стадионе «Ниссан» в Иокогаме, завершилась в дополнительное время со счетом 2:1. В составе победителей отличились Матеус и Малком, выступающий за петербургский «Зенит». У проигравшей команды мяч забил Микель Оярсабаль.