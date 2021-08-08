Червиченко считает, что «Спартак» станет чемпионом только во снах

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил шансы красно-белых на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Чемпионат.com».

«Чемпионство к столетию? С такой игрой — только во снах. Внутренние конфликты точно убивают моральный дух, настрой, каждый примеряет на себя. А мы знаем, что футболисты — не интеллектуалы, каждый додумывает в меру своей тревожности. Взять матч «Зенит» — «Краснодар», там и одна, и вторая команда выглядела лучше. Какое чемпионство для «Спартака»? Пока что все плохо», — заявил Червиченко.

7 августа «Спартак» уступил «Нижнему Новгороду» со счетом 1:2. В составе победителей отличились Кирилл Гоцук и Алексей Козлов. У хозяев мяч забил Эсекьель Понсе. После трех туров РПЛ «Нижний Новгород», набравший семь очков, занимает третье место в турнирной таблице первенства. «Спартак» с тремя баллами располагается на девятой строчке.