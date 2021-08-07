Тренер «Спартака» объяснил поражение от «Нижнего Новгорода»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория объяснил поражение команды от «Нижнего Новгорода» в матче третьего тура чемпионата России.

«Сегодня потеряли три очка, дали сопернику два мяча форы в первом тайме. Мы плохо начали игру, не хватило внимания и концентрации. Хотели отыграться, моментов было много, но не хватало в последних фазах атаки», — цитирует специалиста «Чемпионат.com».

Тренер не считает, что проблема красно-белых была в психологии.

«Я не говорю, что проблемы не существует, но не хочу говорить, что потеряли три очка из-за них. Это звучало бы как оправдания. Ситуация вокруг клуба ненормальная, но внутри команды проблем нет. Нам не хватило спокойствия и вдохновения, футболисты люди, а не машины – сначала не хватило концентрации, после этого перехватили инициативу и взяли игру в свои руки», — добавил португалец.

Встреча, прошедшая в Москве на «Открытие Арене», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Кирилл Гоцук и Алексей Козлов. У хозяев мяч забил Эсекьель Понсе.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что защитник «Нижнего Новгорода» Иван Миладинович потерял сознание после столкновения с нападающим московского «Спартака» Эсекьелем Понсе.