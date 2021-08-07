«Спартак» проиграл «Нижнему Новгороду» в матче РПЛ

Московский «Спартак» проиграл «Нижнему Новгороду» в матче третьего тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Москве на «Открытие Арене», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Кирилл Гоцук и Алексей Козлов. У хозяев мяч забил Эсекьель Понсе.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После трех туров Российский премьер-лиги (РПЛ) «Нижний Новгород», набравший семь очков, занимает третье место в турнирной таблице первенства. «Спартак» с тремя баллами располагается на девятой строчке.

В следующем туре нижегородцы примут «Уфу», а «Спартак» дома сыграет с екатеринбургским «Уралом».

Ранее сообщалось, что защитник «Нижнего Новгорода» Иван Миладинович потерял сознание после столкновения с нападающим московского «Спартака» Эсекьелем Понсе.

На 49-й минуте матча, который проходит в Москве на «Открытие Арене», игроки столкнулись головами в борьбе за верховой мяч. После падения Миладинович не мог подняться с газона. У него было в кровь разбито лицо. Врачи привели игрока в сознание и увезли с поля на электромобиле.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур

«Спартак» (Москва) — «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — 1:2

Голы: 0:1 — Гоцук, 4; 0:2 — Козлов, 16; 1:2 — Понсе, 86.