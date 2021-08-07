Россия занимает четвертое место по итогам 15-го дня Олимпиады

Российские спортсмены завоевали три золотые, три серебряные и одну бронзовую медали на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио 7 августа.

Синхронистки Алла Шишкина, Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина и Полина Комар завоевала золото в командном соревновании, борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев победил американца Кайл Снайдер в весовой категории до 97 килограммов, а Мария Ласицкене стала лучшей в прыжках в высоту.

Пляжники Вячеслав Красильников и Олег Стояновский уступили в финале норвежцам Андерсу Молю и Кристиану Серуму, Дина Аверина взяла серебро в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике, мужская сборная России по волейболу проиграла в финале команде Франции.

Бронзовым призером стал борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов в весе до 65 кг. Он победил представителя Венгрии Исмаила Мусукаева.

В активе россиян 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовые награды. Российская сборная занимает четвертое место в медальном зачете. Лидирует Китай (38-31-18).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию предпоследнего дня соревнований.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Ласицкене рассказала о сбывшейся на Олимпиаде мечте.