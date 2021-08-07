Винер-Усманова обсудит с юристами возможность обжалования итогов финала Игр

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила, что обсудит с юристами возможность обжаловать результаты финальных соревнований в индивидуальном многоборье на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Функционер отметила, что технический комитет, который возглавляет россиянка Наталья Кузьмина, не смогла повлиять на оценки судей, которые, по мнению российской стороны, были несправедливыми.

«Или не хотел делать, или побоялся. Это не в том плане, что за русских нужно судить, а за чистоту судейства в художественной гимнастике», – цитирует Винер-Усманову «РИА Новости».

«Можем ли подать протест или потребовать наложить санкции на судей? Не знаю, это надо поговорить с юристами. Конечно, надо что-то делать и как-то разбираться с этим вопиющим фактом. Несмотря на то, что у нас президент русская, надо как-то с этим разбираться. Лучше бы была нерусская, было бы не так обидно. Когда была итальянка, полячка, у нас такого бардака не было», — отметила глава ВФХГ.

Российская гимнастка Дина Аверина взяла серебро, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), которая в последнем выступлении уронила ленту.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что Аверину засудили в соревнованиях по индивидуальному многоборью на Олимпиаде в Токио.